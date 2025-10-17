Karlos Arguiñano rescata la receta tradicional de la abuela Mercedes: el menudo sevillano

Karlos Arguiñano rinde homenaje a la cocina de antaño con una receta que llega desde Parada: el menudo, así llaman en Sevilla a los callos. Inspirado por la abuela Mercedes, este plato destaca por su sabor intenso y su carácter popular.

El cocinero recuerda que el secreto está en el reposo: dejar los callos de un día para otro potencia los aromas y mejora la textura. Además, asegura que se conservan perfectamente congelados, ideales para disfrutar en cualquier momento.