María deja al descubierto su secreto al intentar salvar a Andrés

María no puede contener más la verdad cuando ve que su marido se dirige hacia un peligro inminente en Sueños de libertad. Tasio le advierte a Andrés de un grave problema en la sala de calderas, sin saber que Gabriel ha manipulado las máquinas para provocar un desastre. Desesperada, María intenta detenerlo y, en un impulso, se levanta para impedir su marcha, revelando así su gran secreto.

Andrés queda impactado al verla de pie, sin comprender la magnitud del engaño. Mientras tanto, el peligro en la fábrica aumenta, marcando un punto de no retorno para todos en Perfumerías de la Reina.