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El Hormiguero
Juan del Val reivindica el placer cotidiano y responde a las críticas en la tertulia de El Hormiguero
Durante el debate en la tertulia de actualidad, Juan del Val reflexiona sobre la importancia de saber disfrutar de los pequeños momentos frente a las críticas de Nuria Roca y Tamara Falcó.
El colaborador de El Hormiguero plantea que muchas personas no saben parar y disfrutar de esos instantes de placer, defendiendo su postura ante los comentarios de sus compañeras en pleno debate.
Nuria Roca y Tamara Falcó cuestionan su visión, generando un intercambio de opiniones que pone sobre la mesa distintas formas de entender el disfrute en la vida diaria.