Juan del Val reivindica el placer cotidiano y responde a las críticas en la tertulia de El Hormiguero

El colaborador de El Hormiguero plantea que muchas personas no saben parar y disfrutar de esos instantes de placer, defendiendo su postura ante los comentarios de sus compañeras en pleno debate.

Nuria Roca y Tamara Falcó cuestionan su visión, generando un intercambio de opiniones que pone sobre la mesa distintas formas de entender el disfrute en la vida diaria.