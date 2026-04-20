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"No sabéis disfrutar de ese momento de placer": Juan del Val se defiende de las críticas de Nuria Roca y Tamara Falcó

El Hormiguero

Juan del Val reivindica el placer cotidiano y responde a las críticas en la tertulia de El Hormiguero

Durante el debate en la tertulia de actualidad, Juan del Val reflexiona sobre la importancia de saber disfrutar de los pequeños momentos frente a las críticas de Nuria Roca y Tamara Falcó.

Patri Bea
Publicado:

El colaborador de El Hormiguero plantea que muchas personas no saben parar y disfrutar de esos instantes de placer, defendiendo su postura ante los comentarios de sus compañeras en pleno debate.

Nuria Roca y Tamara Falcó cuestionan su visión, generando un intercambio de opiniones que pone sobre la mesa distintas formas de entender el disfrute en la vida diaria.

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