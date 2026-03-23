Juan del Val lanza un inesperado halago a Patricia Conde en El Desafío

El comentario llegó después de que Patricia Conde afrontara su desafío de claqué sobre el escenario, una actuación exigente que combinó ritmo, coordinación y puesta en escena. Tras finalizar, Juan del Val quiso destacar su actitud y esfuerzo, subrayando con humor que su sonrisa mejoraba cualquier resultado.

La reacción de Conde no se hizo esperar y respondió entre risas, en un ambiente relajado que contagió al resto del jurado y concursantes.