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El Desafío
Juan del Val lanza un inesperado halago a Patricia Conde en El Desafío
Tras finalizar la prueba de la presentadora, Juan del Val sorprendió a todos al dedicar unas palabras a Patricia Conde que generaron complicidad en plató.
El comentario llegó después de que Patricia Conde afrontara su desafío de claqué sobre el escenario, una actuación exigente que combinó ritmo, coordinación y puesta en escena. Tras finalizar, Juan del Val quiso destacar su actitud y esfuerzo, subrayando con humor que su sonrisa mejoraba cualquier resultado.
La reacción de Conde no se hizo esperar y respondió entre risas, en un ambiente relajado que contagió al resto del jurado y concursantes.