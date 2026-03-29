Juan y Marcos pierden 500.000 euros tras un fallo inesperado en la quinta ronda

La pareja protagonista acariciaba una cifra astronómica de medio millón de euros cuando la suerte les ha dado la espalda en un momento crítico. Un error de cálculo en la quinta fase del desafío ha provocado que el dinero se esfumara de golpe, dejando a los concursantes visiblemente afectados por haber perdido una oportunidad de oro en el último suspiro.

Esta amarga despedida en Atrapa un millón demuestra lo implacable que puede llegar a ser el formato ante la más mínima duda. Juan y Marcos, que habían mantenido una estrategia sólida hasta el momento, han visto cómo su paso por el plató terminaba de forma abrupta por no haber asegurado la respuesta ganadora.