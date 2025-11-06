Juan Carlos I reconoce su distanciamiento con Letizia en sus memorias: “Desde el principio no hubo entendimiento”

Las memorias de Juan Carlos I, publicadas bajo el título Reconciliación, ofrecen un retrato íntimo de su vida y su legado. En el libro, el monarca dedica ocho páginas a la reina Letizia, refiriéndose a ella de forma distante y tratándola de “usted”.

Según destaca la periodista Carmen Duerto, el emérito admite que “la llegada de Letizia no contribuyó a la cohesión familiar”. Además, en la dedicatoria de la obra no aparece mencionada, confirmando así la frialdad que siempre se sospechó entre ambos.