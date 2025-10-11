Un joven escritor emociona en televisión con su historia de superación

Con solo 26 años, Alfonso Goizueta se ha convertido en el finalista más joven del Premio Planeta gracias a La sangre del padre. En Y ahora Sonsoles, presentó su nuevo libro El sueño de Troya.

Sonsoles Ónega, ganadora del galardón en 2023, se emocionó al hablar de su amigo: “Eres muy grande”, le dijo, fundiéndose en un abrazo que reflejó la admiración mutua.