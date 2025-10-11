Una joven emociona al jurado de La Voz con una interpretación que lo cambia todo

La joven granadina debutó en La Voz con ‘Deshazte de mí’ de Malú, logrando que todos los coaches giraran su silla. “Es mía”, dijo la artista madrileña al reconocer su tema.

Sebastián Yatra fue el primero en pulsar el botón, seguido por Malú, Mika y Pablo López. Al ver el pleno, Victoria rompió a llorar, emocionada por haber cumplido su sueño.