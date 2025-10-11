Publicidad
La Voz
Una joven emociona al jurado de La Voz con una interpretación que lo cambia todo
Victoria conquista a los cuatro coaches de La Voz con su versión de 'Deshazte de mí', provocando una reacción unánime y un momento cargado de emoción en el plató
La joven granadina debutó en La Voz con ‘Deshazte de mí’ de Malú, logrando que todos los coaches giraran su silla. “Es mía”, dijo la artista madrileña al reconocer su tema.
Sebastián Yatra fue el primero en pulsar el botón, seguido por Malú, Mika y Pablo López. Al ver el pleno, Victoria rompió a llorar, emocionada por haber cumplido su sueño.