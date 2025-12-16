Josele Román destapa décadas de lucha económica tras una vida marcada por éxitos y pérdidas

La actriz relata cómo la deuda ligada a un crédito hipotecario la obligó a vender la vivienda que su madre había costeado, un golpe emocional que coincidió con el declive de su presencia en el cine. Asegura en Y ahora Sonsoles que esa decisión, aunque necesaria, supuso un antes y un después en su estabilidad.

También recuerda su arriesgada incursión en la música rock, etapa que deterioró su economía y tensó su entorno familiar. A ello se sumó la reducción de su pensión por un error administrativo, un contratiempo que, según explica, limita hoy su capacidad para afrontar gastos esenciales.