Joseba Arguiñano triunfa con unas calugas de pescado fáciles y saludables

Las calugas de pescado con mahonesa agridulce que ha preparado Joseba Arguiñano destacan por su sencillez y por adaptarse a distintos tipos de pescado. Es una elaboración pensada para quienes buscan platos sabrosos sin renunciar a una alimentación equilibrada, con un resultado crujiente por fuera y jugoso por dentro.

Uno de los consejos clave del cocinero es no sobrecargar la sartén al freír el pescado. Mantener la temperatura del aceite es fundamental para lograr una fritura uniforme y ligera, evitando que el pescado absorba más grasa de la necesaria.