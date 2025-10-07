Pide dinero al Ayuntamiento porque su hijo se abrió la rodilla en una acera en mal estado

El hijo de Fátima sufrió una grave lesión de rodilla tras caer en una acera deteriorada. Desde entonces, arrastra secuelas físicas que le dificultan caminar con normalidad.

A pesar de haber denunciado y presentado la documentación, el Ayuntamiento no responde. Fátima alerta de que siguen ocurriendo más caídas en ese mismo punto sin que se tomen medidas.