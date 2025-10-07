Publicidad
Pide dinero al Ayuntamiento porque su hijo se abrió la rodilla en una acera en mal estado
Fátima reclama al Ayuntamiento de Cantillana una indemnización por las secuelas que sufre su hijo tras tropezar en una acera en mal estado que sigue sin repararse.
El hijo de Fátima sufrió una grave lesión de rodilla tras caer en una acera deteriorada. Desde entonces, arrastra secuelas físicas que le dificultan caminar con normalidad.
A pesar de haber denunciado y presentado la documentación, el Ayuntamiento no responde. Fátima alerta de que siguen ocurriendo más caídas en ese mismo punto sin que se tomen medidas.