Joseba Arguiñano sorprende con una receta fácil de borona, el pan tradicional del norte sin gluten

Joseba Arguiñano enseña una versión sencilla y rápida de la borona, una receta tradicional del norte de España que combina sencillez y sabor. Este pan, elaborado con harina de maíz, no contiene gluten, lo que lo convierte en una opción ideal para personas celiacas.

En su propuesta, el cocinero sugiere disfrutarlo acompañado de ingredientes de la tierra como chorizo, morcilla o panceta, resaltando su valor nutritivo y su sabor rústico. Un plato perfecto para compartir en familia y mantener viva la tradición gastronómica.