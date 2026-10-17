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Merluza con guacamole y patata

Joseba Arguiñano prepara con Marc Giró una merluza con guacamole y patata: sencilla y deliciosa

COCINA ABIERTA DE JOSEBA ARGUIÑANO

Joseba Arguiñano recibe a Marc Giró para elaborar una exquisita y sencilla merluza con guacamole

El conocido presentador visita el plató para enfrentarse por primera vez a una receta tan fresca como original.

Borja Tamayo
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El plató de Cocina abierta de Joseba Arguiñano ha contado con una visita de excepción de la mano de Marc Giró, quien confesó sin filtros no tener experiencia previa entre fogones. Bajo la atenta y divertida guía del chef, el invitado se atrevió a dar forma a una suculenta y rápida propuesta culinaria: lomos de merluza dorados acompañados de patata cocida y un guacamole casero coronado con un toque de soja y miel.

Durante la elaboración, el programa combinó los trucos culinarios imprescindibles, como el punto exacto para conseguir una piel de pescado crujiente o la preparación tradicional del guacamole en mortero, con los divertidos momentos que dejó la torpeza inicial de Giró. El resultado final se tradujo en un plato vistoso, sencillo y lleno de contrastes que demuestra que con la compañía adecuada cualquiera puede triunfar en la cocina.

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