Damián relata el desgarrador impacto por la pérdida de los hermanos siameses

El plató de Y ahora Sonsoles ha acogido un momento de profunda emoción al hacerse eco de la trágica pérdida de José Luis y José Armando Cevallos, los hermanos siameses de Ecuador cuyo fallecimiento ha conmocionado profundamente a todos. Apenas un mes después de visitar el programa para transmitir un inspirador mensaje de esperanza, el espacio conducido por Sonsoles Ónega ha conectado con Damián, hermano de los jóvenes, para conocer cómo afronta la familia este duro golpe.

Visiblemente roto y con la voz quebrada por el dolor, Damián confesó que sus padres se encuentran completamente devastados ante este trágico desenlace. Asimismo, aprovechó su intervención para lanzar una petición urgente de ayuda con el fin de agilizar los trámites de repatriación, permitiendo así que la familia pueda dar el último adiós a los hermanos en su tierra natal.