José desata la locura con su versión de 'Me quedo contigo' y elige el equipo de Melendi

El plató de La Voz se ha sacudido con el arte y la fuerza flamenca de José, quien pisó con fuerza el escenario para interpretar el clásico 'Me quedo contigo' de Los Chunguitos. Su impecable e impactante inicio hizo que Melendi pulsara el botón casi de inmediato, sumándose instantes después un Mika dispuesto a pujar fuerte por incorporar una voz de este perfil a sus filas.

Tras escuchar las valoraciones de los dos coaches, donde el asturiano destacó un inicio "magistral y de conexión", el concursante decidió decantarse por unirse al equipo de Melendi. Con esta nueva y flamenca incorporación, el cantante ya acumula trece talentos en sus filas, quedándose a una sola voz de cerrar por completo su equipo de cara a las siguientes fases del programa.