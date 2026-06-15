Joseba Arguiñano pone a prueba el espíritu competitivo de Eva Soriano con un divertido desafío

Entre la preparación de una receta de penne rigate con chipotle y ricota, Eva Soriano participa activamente en la cocina mientras intercambia bromas con Joseba Arguiñano en su Cocina abierta. El buen ambiente se convierte en uno de los protagonistas de la entrega.

Aprovechando el carácter competitivo de la humorista, el cocinero le plantea un reto vinculado a las golosinas, una afición que ella misma reconoce. El resultado de la prueba se convierte en uno de los momentos más destacados del programa.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas