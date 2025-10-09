Gabriel, en shock al descubrir el embarazo de Begoña

Begoña toma la decisión de contarle a Gabriel que está esperando un hijo suyo en Sueños de libertad. La confesión, inesperada y directa, deja al personaje totalmente impactado y sin saber cómo reaccionar.

Este giro marca un punto de inflexión en la trama. La noticia del embarazo podría cambiar el rumbo de su relación y desatar nuevas tensiones en la historia.