SUEÑOS DE LIBERTAD
Gabriel, en shock al descubrir el embarazo de Begoña
Begoña le revela a Gabriel que está embarazada, provocando una reacción de desconcierto y tensión.
Begoña toma la decisión de contarle a Gabriel que está esperando un hijo suyo en Sueños de libertad. La confesión, inesperada y directa, deja al personaje totalmente impactado y sin saber cómo reaccionar.
Este giro marca un punto de inflexión en la trama. La noticia del embarazo podría cambiar el rumbo de su relación y desatar nuevas tensiones en la historia.