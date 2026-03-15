José Yélamo rompe todas las expectativas y se asegura su puesto en la gran final

La competición ha alcanzado su punto álgido con la celebración de la primera semifinal, donde los aspirantes han jugado sus mejores cartas. José Yélamo ha logrado imponerse al resto de sus compañeros gracias a una regularidad asombrosa y una capacidad de superación que ha cautivado al jurado. Durante el transcurso de El Desafío, el presentador ha demostrado que el esfuerzo y el rigor en los ensayos tienen su recompensa, logrando una puntuación que le otorga el pase directo a la última gala del programa.

Sus rivales han reconocido el mérito de una victoria muy ajustada en una velada donde las emociones han estado a flor de piel. Con este resultado, el comunicador se posiciona como el gran favorito para alzarse con el trofeo definitivo.