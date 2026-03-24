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EL DESAFÍO
José Yélamo explica su arriesgada decisión en El Desafío: "He apostado por la amistad con Eva Soriano"
El periodista desvela en El Desafío por qué decidió unirse a Eva Soriano en la Gran Final, priorizando la confianza personal en un momento decisivo del programa.
José Yélamo reconoce que la elección de Eva Soriano no fue casual, sino una apuesta consciente por la complicidad entre ambos. El concursante asegura que era el momento adecuado para apoyarse en alguien de su entorno cercano.
Durante su intervención, explica que la decisión estuvo motivada por su amistad con la humorista.