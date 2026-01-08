José Yélamo desata las risas en Pasapalabra con un comentario subido de tono

José Yélamo protagonizó uno de los momentos más comentados de Pasapalabra al arriesgar con una respuesta improvisada durante Palabras Cruzadas. Tras encadenar cinco aciertos en canciones de 2003, su ocurrencia final rompió el tono habitual y desató carcajadas en el plató.

Eva Soriano no dejó pasar el fallo y lanzó la broma sobre el carácter familiar del programa, a la que Roberto Leal se sumó con ironía. El episodio refuerza la complicidad entre invitados y anticipa el espíritu desenfadado que llevarán a El Desafío.