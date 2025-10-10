Publicidad
El Hormiguero
José Sacristán, a los 88 años en El Hormiguero: “Echo la vista atrás y sigo disfrutando del camino
El veterano actor visitó El Hormiguero para presentar su nueva obra teatral El hijo de la cómica y compartir sus reflexiones sobre una vida plena en el arte y la pasión por su oficio.
José Sacristán regresó al programa de Pablo Motos para hablar de El hijo de la cómica, su nuevo proyecto teatral con el que recorrerá España el próximo año. A sus 88 años, el intérprete continúa con energía, entusiasmo y sentido del humor.
Durante la charla, el actor recordó su trayectoria con emoción y serenidad, asegurando que sigue sintiéndose afortunado por todo lo vivido. “Cuando miro atrás, sigo disfrutando del viaje”, comentó, destacando además que uno de sus secretos de vitalidad está en los ajos de su pueblo.