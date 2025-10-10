José Sacristán, a los 88 años en El Hormiguero: “Echo la vista atrás y sigo disfrutando del camino

José Sacristán regresó al programa de Pablo Motos para hablar de El hijo de la cómica, su nuevo proyecto teatral con el que recorrerá España el próximo año. A sus 88 años, el intérprete continúa con energía, entusiasmo y sentido del humor.

Durante la charla, el actor recordó su trayectoria con emoción y serenidad, asegurando que sigue sintiéndose afortunado por todo lo vivido. “Cuando miro atrás, sigo disfrutando del viaje”, comentó, destacando además que uno de sus secretos de vitalidad está en los ajos de su pueblo.