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SUEÑOS DE LIBERTAD
José Milán emociona a los fans de Sueños de libertad con su mensaje más personal a Candela Cruz
La salida de Carmen de Sueños de libertad ha dejado uno de los momentos más emotivos de la serie tras la despedida pública de José Milán a su compañera de reparto.
Después de más de 500 capítulos compartiendo trama en Sueños de libertad, José Milán quiso dedicar unas palabras a Candela Cruz tras la marcha de su personaje.
El actor reconoció que echará mucho de menos a la intérprete y agradeció todo lo vivido durante estos años de rodaje, además de desear que vuelva pronto a la ficción de Antena 3.
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