José Milán emociona a los fans de Sueños de libertad con su mensaje más personal a Candela Cruz

Después de más de 500 capítulos compartiendo trama en Sueños de libertad, José Milán quiso dedicar unas palabras a Candela Cruz tras la marcha de su personaje.

El actor reconoció que echará mucho de menos a la intérprete y agradeció todo lo vivido durante estos años de rodaje, además de desear que vuelva pronto a la ficción de Antena 3.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas