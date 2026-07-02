José Lamuño celebra su acierto con Chanel y deja un divertido mensaje tras reconocer SloMo

Roberto Leal anunció una prueba especialmente animada con una canción de 2022 que generó expectación desde el primer momento en Pasapalabra. En cuanto sonó el inicio, José Lamuño reconoció el tema, aunque tuvo que esperar a que su rival fallara para poder responder.

Finalmente, el actor confirmó que se trataba de SloMo de Chanel, celebrando el acierto con entusiasmo. Tras el juego, ambos concursantes terminaron bailando el tema en plató, en un ambiente distendido que cerró la prueba con humor y complicidad.

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