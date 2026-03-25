José arrebata el puesto a Alejandro tras un fallo decisivo en la Silla Azul

El paso de Alejandro por Pasapalabra llegó a su fin tras no superar la Silla Azul, después de haber perdido previamente contra Javier en El Rosco. Un bloqueo en una definición cambió el rumbo de un duelo que parecía tener controlado.

José, ingeniero informático murciano, aprovechó la oportunidad en un enfrentamiento marcado por los nervios y la igualdad. Alejandro se despide con 17.400 euros acumulados y el reconocimiento del programa tras 31 entregas.