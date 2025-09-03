Publicidad
EMPAREJADOS
Joaquín y Susana presentan Emparejados en Festval: “Cuando se saltan el guion, el programa brilla”
Emparejados se presentó en el Festval de Vitoria con Joaquín y Susana al frente. Un formato con humor, pruebas y entrevistas que contará con Anna Simon y Almudena Cid.
El Festval de Vitoria ha sido el escenario para la presentación oficial de Emparejados, el nuevo formato de Antena 3 con Joaquín y Susana como anfitriones. El programa combina entrevistas, juegos, dating y humor, siempre con la premisa de compartir en pareja.
Javier Ruiz, director del formato, destacó que lo mejor surge cuando los presentadores se saltan el guion. Por su parte, Susana confesó que los invitados han sorprendido respondiendo a preguntas inesperadas, mientras Joaquín aseguró sentirse tranquilo al tener a su mujer a su lado.