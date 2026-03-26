Joaquín se suelta al ritmo de Jennifer Lopez en pleno concierto

El exfutbolista vive uno de los momentos más comentados al dejarse llevar cuando empieza a sonar ‘El Anillo pa cuándo’, la canción con la que hizo viral su baile a lo Jennifer López.

El instante, marcado por el ritmo del tema, provoca risas y complicidad entre los asistentes y desvela la pasión que Joaquín siente por la cantante internacional.