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EL CAPITÁN EN JAPÓN
Joaquín se suelta al ritmo de Jennifer Lopez en pleno concierto
El exfutbolista protagoniza una escena espontánea durante un concierto de Jennifer López, donde no duda en bailar ‘El anillo pa cuando’.
El exfutbolista vive uno de los momentos más comentados al dejarse llevar cuando empieza a sonar ‘El Anillo pa cuándo’, la canción con la que hizo viral su baile a lo Jennifer López.
El instante, marcado por el ritmo del tema, provoca risas y complicidad entre los asistentes y desvela la pasión que Joaquín siente por la cantante internacional.