Joaquín Sánchez y Susana Saborido revolucionan Japón al ritmo de 'La Macarena' con unos acompañantes muy especiales

La pareja ha vivido una de las experiencias más entrañables de su aventura asiática al encontrarse con unos residentes locales con los que han compartido risas y coreografías. Sin dudarlo, Joaquín y Susana se han arrancado a bailar el mítico éxito internacional, logrando que todos los presentes se sumaran a la fiesta improvisada en plena calle. "Son maravillosos", han confesado emocionados al comprobar la vitalidad y el cariño con el que fueron recibidos por los mayores nipones durante esta jornada tan auténtica.

Este encuentro en El capitán en Japón ha servido para mostrar la faceta más humana y cercana de la familia Sánchez Saborido en el extranjero. Los protagonistas destacaron la conexión inmediata que sintieron con estas personas, quienes, a pesar de la distancia cultural, se entregaron por completo al ritmo de la música española. El momento ha dejado una huella imborrable en los viajeros, quienes no han escatimado en halagos hacia sus nuevos amigos.