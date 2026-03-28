Joaquín Sánchez y Susana Saborido, sin palabras ante el inesperado talento musical de su hija Daniela

La joven ha sorprendido a su círculo más cercano con un tema que relata, con ritmo y humor, las aventuras que han compartido durante su estancia en el país del sol naciente. La letra de la canción repasa los momentos más divertidos y chocantes de su viaje, logrando que Joaquín Sánchez y el resto de la familia no pudieran contener la emoción ni las risas al escuchar esta creación tan personal.

Durante la emisión de El capitán en Japón, se ha podido ver la espontánea reacción de los protagonistas ante esta faceta artística. Mientras disfrutaban de la pieza, los padres han destacado el ingenio de la joven, admitiendo que este regalo musical pone el broche de oro a una experiencia que califican de inolvidable.