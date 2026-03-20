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EL CAPITÁN EN JAPÓN
Joaquín revela su inesperado encuentro con Jennifer Lopez: "Esto acaba en la puerta de mi casa"
El exfutbolista comparte una anécdota sorprendente sobre su coincidencia con la estrella internacional.
En el próximo programa de El capitán en Japón, Joaquín podrá vivir su sueño, conocer a su artista internacional favorita.
De ese encuentro con Jennifer López, Joaquín nos ha adelantado una imagen y ha explicado el lugar que ocupará en su casa ante la atenta mirada de Susana Saborido.