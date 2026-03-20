Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

La imagen del encuentro de Joaquín con Jennifer López

EL CAPITÁN EN JAPÓN

Joaquín revela su inesperado encuentro con Jennifer Lopez: "Esto acaba en la puerta de mi casa"

El exfutbolista comparte una anécdota sorprendente sobre su coincidencia con la estrella internacional.

Carmen Pardo
Publicado:

En el próximo programa de El capitán en Japón, Joaquín podrá vivir su sueño, conocer a su artista internacional favorita.

De ese encuentro con Jennifer López, Joaquín nos ha adelantado una imagen y ha explicado el lugar que ocupará en su casa ante la atenta mirada de Susana Saborido.

Antena 3» Vídeos