Jhon deslumbra con un tema de Beyoncé

Jhon se ha erigido en uno de los grandes protagonistas de la noche en La Voz tras protagonizar una de las audiciones más solventes y emotivas de la edición. Apostando por un complejo y exigente tema del repertorio de Beyoncé, el aspirante derrochó una técnica portentosa, un dominio impecable de los agudos y un magnetismo escénico que hizo girar de manera unánime los cuatro sillones rojos.

La actuación desató el entusiasmo inmediato de los asesores, que no escatimaron en elogios para reconocer el talento desbordante del joven y asegurarle que se merecía con creces un pleno de esa magnitud. La tremenda calidad de su voz desencadenó una apasionada pugna entre los mentores por sumar su perfil a sus respectivos equipos, consagrando a Jhon desde su carta de presentación como un firme aspirante a llegar muy lejos en el programa.