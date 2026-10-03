La propuesta de Digna devuelve la fe a la familia De la Reina

Tras las devastadoras maniobras que mantenían a la familia acorralada y al borde del colapso financiero, el último capítulo de Sueños de libertad aporta un vital punto de inflexión. Digna decide tomar la iniciativa y poner sobre la mesa una brillante e ingeniosa propuesta pensada para proteger el legado familiar, inyectando un renovado sentido de unidad y optimismo entre los suyos en su momento más oscuro.

La firmeza y astucia demostradas por Digna al idear esta nueva vía de escape no solo toman por sorpresa a sus adversarios, sino que reavivan las fuerzas de los De la Reina para plantar cara a las adversidades. Esta maniobra clave promete redefinir el equilibrio de fuerzas en la perfumería y demuestra que la experiencia de la matriarca sigue siendo el pilar fundamental para sostener el imperio familiar.