Las desternillantes claves de un grupo de niños para superar una ruptura sentimental

Y ahora Sonsoles ha regalado a la audiencia uno de sus momentos más desenfadados y entrañables al someter a un grupo de niños a un dilema de adultos: cómo recomponer un corazón roto tras un desamor. Lejos de dramas o complejas teorías emocionales, los pequeños hicieron gala de una lógica aplastante y una naturalidad desarmante para ofrecer sus particulares recetas contra la tristeza.

Entre las recomendaciones más aclamadas y divertidas, los niños lo tuvieron claro desde el primer instante: para salir del bache hay que "ducharse, ponerse guapo y salir a conocer a una amiga". Un hilarante y certero manual de resiliencia infantil que desató las carcajadas de Sonsoles Ónega y los colaboradores, demostrando que a veces la mejor terapia ante el desamor es simplificar las cosas y mirar el futuro con una sonrisa.