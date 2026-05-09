Avance exclusivo: la talent más pequeña de la edición pisa el escenario de La Voz Kids dispuesta a sorprender

La magia de las Audiciones a Ciegas vuelve a brillar con el descubrimiento de una de las voces más precoces que han pasado por el formato. En este adelanto que ofrece el programa, se puede ver cómo el pequeño tamaño de la artista contrasta con la magnitud de su presencia escénica, logrando silenciar el plató desde el primer segundo. Los coaches, expectantes tras sus sillas, no pueden ocultar su asombro ante la madurez vocal de una niña que pisa las tablas con la determinación de una gran estrella.

Este avance de La Voz Kids promete una noche cargada de emociones fuertes y ternura a partes iguales. La participación de la aspirante más joven no solo pondrá a prueba el instinto de Ana Mena, Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco, sino que también recordará al público que el talento no entiende de edades. Con una voz capaz de emocionar a los más veteranos, la pequeña talent se prepara para una actuación que ya se perfila como uno de los momentos más icónicos y memorables de esta temporada.