Jesulín de Ubrique se enfrenta a un desafío inédito en Tu cara me suena con un objetivo claro: superarse

Jesulín de Ubrique asume un reto decisivo en Tu cara me suena con la meta de sorprenderse a sí mismo y evolucionar dentro del concurso. Su actitud refleja un compromiso firme con el espectáculo.

Durante su intervención, deja claro que busca ir más allá de lo visto hasta ahora, apostando por un cambio que pueda impactar tanto al jurado como al público del programa.