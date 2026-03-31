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Jesulín de Ubrique, concursante de Tu cara me suena 13

Tu cara me suena

Jesulín de Ubrique se enfrenta a un desafío inédito en Tu cara me suena con un objetivo claro: superarse

El torero acepta un nuevo reto en Tu cara me suena con la intención de romper sus propios límites y demostrar una faceta inesperada sobre el escenario del programa.

Patri Bea
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Jesulín de Ubrique asume un reto decisivo en Tu cara me suena con la meta de sorprenderse a sí mismo y evolucionar dentro del concurso. Su actitud refleja un compromiso firme con el espectáculo.

Durante su intervención, deja claro que busca ir más allá de lo visto hasta ahora, apostando por un cambio que pueda impactar tanto al jurado como al público del programa.

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