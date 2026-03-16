Jessica Goicoechea estalla contra las notas del jurado en El Desafío y lanza una crítica directa: “Funciona muy bien quejarse delante del público”

Jessica Goicoechea afrontó un desafío de puntería en la primera semifinal de El Desafío. La influencer completó la primera parte del reto al primer intento, pero un error en la segunda fase terminó penalizando su resultado.

Las valoraciones del jurado no convencieron a la concursante: Pilar Rubio y Juan del Val le dieron un dos y Santiago Segura un tres. Tras escuchar las notas, Goicoechea mostró su enfado y lanzó una queja sobre lo que, según ella, funciona mejor ante el público.