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El Desafío
Jessica Goicoechea desvela su complicidad con Eduardo Navarrete en El Desafío
La modelo habla sobre su experiencia junto al diseñador en el programa y destaca la química entre ambos, marcada por el humor.
Durante su paso por El Desafío, Jessica Goicoechea ha puesto en valor su relación con Eduardo Navarrete, subrayando lo bien que han conectado desde el inicio del formato.
La concursante destaca el sentido del humor de su socio como valor añadido para la Gran Final del programa.