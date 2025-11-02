Antena 3 LogoAntena3
La ruleta de la suerte noche

Jessica arrasa en La Ruleta con una jugada final que la lleva a lo más alto

La concursante se convirtió en protagonista absoluta del tercer programa de La Ruleta de la Suerte Noche al resolver el panel final y alcanzar un premio total de 39.350 euros.

Julio Gil López
Jessica acumuló 24.350 euros durante el programa y logró sumar 15.000 más tras acertar el panel final en el último segundo. Todo el plató celebró su victoria con entusiasmo.

La ruleta de la suerte noche vivió uno de sus momentos más emocionantes con esta jugada. ¡Increíble final del tercer programa!

