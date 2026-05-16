Javier Adrados, sobre el regreso de La Oreja de Van Gogh a los escenarios: "Ese sonido no corresponde a la realidad"

La actualidad musical está marcada por la formación original de La Oreja de Van Gogh, un tema que ha generado un auténtico tsunami de nostalgia. Javier Adrados, una de las figuras que mejor conoce la trayectoria de la banda donostiarra, ha visitado Y ahora Sonsoles para arrojar luz sobre el asunto. Con una postura crítica pero experta, Adrados ha puesto en duda la veracidad de algunos vídeos recientes, afirmando tajante que "ese sonido no corresponde a la realidad" técnica ni artística del grupo.

El experto ha querido rebajar las expectativas de los fans, sugiriendo que gran parte de lo que se está consumiendo de forma viral podría estar manipulado o no reflejar de manera fiel lo que suena en directo. Durante su intervención, Adrados ha subrayado que el grupo está muy contento con el regreso de Amaia Montero y muy ilusionados con los futuros conciertos que están por venir.