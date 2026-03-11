Javier vuela en El Rosco y firma 23 aciertos en sólo tres turnos para poner el bote a tiro

El duelo en El Rosco ha arrancado muy igualado, con apenas dos segundos de diferencia entre ambos concursantes, pero Javier ha desatado muy pronto su mejor versión. Tras encadenar nueve aciertos en su primer turno, ha continuado con dos rondas de siete respuestas cada una, un ritmo imparable que le ha permitido completar la primera vuelta con 23 letras en verde en tiempo récord.

Alejandro, consciente de que necesitaba una remontada épica, ha intentado responder sin precipitarse, pero un error en el tramo final ha frenado su escalada. La marca de Javier, que lo dejó a dos definiciones del bote, se ha convertido así en una barrera casi insalvable en este enfrentamiento de altísimo nivel en Pasapalabra.