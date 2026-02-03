Publicidad
Pasapalabra
Javier Veiga se delata en La Pista al lograr un pleno con Seguridad Social
El actor ha resuelto la canción de 1985 a la primera y con una seguridad que ha desmontado su propia broma sobre la edad, dejando a Elena Furiase sin argumentos.
El cuarteto de invitados debutó en Pasapalabra con la esperanza de presenciar el bote, pero la oportunidad de brillar llegó antes en La Pista. Javier Veiga se impuso a Elena Furiase viajando hasta 1985 y acertando Bailaré sobre tu tumba en el primer fragmento. Su rapidez y la forma en que disfrutó la canción revelaron que la conocía a la perfección.
Elena no tardó en bromear al ver lo evidente: sí que habías nacido. Javier terminó rindiéndose a la evidencia, pues se sabía toda la letra. Su pleno fue el momento musical más destacado del inicio de esta nueva ronda de invitados.