La canción que delata la edad de Javier Veiga en La Pista: “Sí que habías nacido”

Pasapalabra

Javier Veiga se delata en La Pista al lograr un pleno con Seguridad Social

El actor ha resuelto la canción de 1985 a la primera y con una seguridad que ha desmontado su propia broma sobre la edad, dejando a Elena Furiase sin argumentos.

Alberto Mendo
Publicado:

El cuarteto de invitados debutó en Pasapalabra con la esperanza de presenciar el bote, pero la oportunidad de brillar llegó antes en La Pista. Javier Veiga se impuso a Elena Furiase viajando hasta 1985 y acertando Bailaré sobre tu tumba en el primer fragmento. Su rapidez y la forma en que disfrutó la canción revelaron que la conocía a la perfección.

Elena no tardó en bromear al ver lo evidente: sí que habías nacido. Javier terminó rindiéndose a la evidencia, pues se sabía toda la letra. Su pleno fue el momento musical más destacado del inicio de esta nueva ronda de invitados.

