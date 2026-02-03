Javier Veiga se delata en La Pista al lograr un pleno con Seguridad Social

El cuarteto de invitados debutó en Pasapalabra con la esperanza de presenciar el bote, pero la oportunidad de brillar llegó antes en La Pista. Javier Veiga se impuso a Elena Furiase viajando hasta 1985 y acertando Bailaré sobre tu tumba en el primer fragmento. Su rapidez y la forma en que disfrutó la canción revelaron que la conocía a la perfección.

Elena no tardó en bromear al ver lo evidente: sí que habías nacido. Javier terminó rindiéndose a la evidencia, pues se sabía toda la letra. Su pleno fue el momento musical más destacado del inicio de esta nueva ronda de invitados.