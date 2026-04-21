Publicidad
Pasapalabra
Javier sorprende con una versión lírica de 'Laura no está' y con un pleno memorable en La Pista
El concursante madrileño ha dejado uno de los momentos más aplaudidos en La Pista al reconocer el tema de Nek y atreverse a interpretarlo con un inesperado tono operístico.
Javier ha protagonizado un pleno tan brillante como poco habitual en La Pista. Tras viajar junto a David hasta 1997, el primer fragmento le ha bastado para identificar 'Laura no está', uno de los grandes éxitos de Nek.
Antes de responder, Javier se ha tomado unos segundos y ha resuelto la prueba cantando. Su versión, con un marcado estilo lírico, ha sorprendido por completo al público de Pasapalabra. Roberto Leal no ha ocultado su asombro y los invitados han reaccionado con entusiasmo ante una interpretación que convirtió el pleno en uno de los momentos más comentados del programa.