Publicidad
PASAPALABRA
Javier sorprende en Pasapalabra con una inesperada versión de Nessun dorma junto a Goyo Jiménez y Marta González de Vega
La Pista con un “bonus track” anunciado por Roberto Leal en el que el concursante se une a sus invitados para interpretar una conocida aria de ópera.
Roberto Leal adelantó durante La Pista que el programa guardaba una sorpresa final, un "bonus track", que se desveló tras el duelo musical entre Javier y David, marcado por momentos tan llamativos como la Marcha imperial o un suspiro comentado por Máximo Huerta.
La sorpresa llegó al final con Javier, acompañado por Goyo Jiménez y Marta González de Vega, interpretando Nessun dorma. El presentador explicó que la actuación reunía a los tres por su vínculo con la música y el humor, cerrando la prueba con un inesperado momento lírico en Pasapalabra.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas