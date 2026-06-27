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El “bonus track” de Javier en Pasapalabra: canta ‘Nessun dorma’ con Goyo Jiménez y Marta González de Vega

El “bonus track” de Javier en Pasapalabra: canta ‘Nessun dorma’ con Goyo Jiménez y Marta González de Vega

PASAPALABRA

Javier sorprende en Pasapalabra con una inesperada versión de Nessun dorma junto a Goyo Jiménez y Marta González de Vega

La Pista con un “bonus track” anunciado por Roberto Leal en el que el concursante se une a sus invitados para interpretar una conocida aria de ópera.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Roberto Leal adelantó durante La Pista que el programa guardaba una sorpresa final, un "bonus track", que se desveló tras el duelo musical entre Javier y David, marcado por momentos tan llamativos como la Marcha imperial o un suspiro comentado por Máximo Huerta.

La sorpresa llegó al final con Javier, acompañado por Goyo Jiménez y Marta González de Vega, interpretando Nessun dorma. El presentador explicó que la actuación reunía a los tres por su vínculo con la música y el humor, cerrando la prueba con un inesperado momento lírico en Pasapalabra.

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