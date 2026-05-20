Ferit emociona a Seyran al mostrarle sus dibujos más personales en Una nueva vida

Mientras ambos hablaban tras su cena romántica, Ferit interrumpió la conversación para enseñarle dos dibujos muy personales que había guardado bajo llave.

El primero representa el día en que se conocieron, una imagen simbólica que él asocia a un "pistacho de Antep". El segundo, mucho más oscuro, retrata el momento en que sintió que su vida perdía color tras la ruptura con Seyran. La escena muestra una faceta más emocional de Ferit, mientras Seyran reacciona conmovida ante lo que ve. El momento refuerza la conexión entre ambos dentro de la historia en Una nueva vida.

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