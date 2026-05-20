Ferit sorprende a Seyran con una inesperada reacción tras su primera cita en Una nueva vida

Tras un beso cargado de emoción frente al Bósforo, la pareja vive lo que consideran su primera cita oficial en Una nueva vida. Seyran, ilusionada, siente que todo está fluyendo como esperaba en este nuevo acercamiento.

Sin embargo, cuando la tensión aumenta y ella le invita a entrar en su habitación, Ferit se detiene y rechaza avanzar más en ese momento, asegurando que quiere cuidar la relación y construirla sin prisas.

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