Ferit sorprende al oficializar a Abidin como socio y miembro de la familia Korhan

Durante un acto ante los medios, Ferit comenzó agradeciendo a su abuelo Halis, a quien definió como el principal motor de la empresa, pese a su ausencia en el evento. También quiso destacar el papel de Seyran en el proyecto creativo, subrayando su importancia como socia.

El momento más impactante llegó al final, cuando Ferit presentó a Abidin como nuevo socio de la firma y reveló su vínculo familiar con Halis Korhan, consolidando así su posición dentro del clan y cerrando una etapa de secretos en la familia.

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