José Manuel Parada se reconcilia con las canciones en Pasapalabra y baila con Roberto Leal al ritmo de Resistiré

La visita de José Manuel Parada a Pasapalabra terminó de forma muy distinta a la jornada anterior. Después de sus quejas por las canciones de La Pista, el invitado encontró esta vez un tema que conocía desde el primer segundo: Resistiré, del Dúo Dinámico.

Aunque Paloma Lago pulsó antes, no recordó el título y cedió el turno a Parada, que logró la victoria en la prueba. Roberto Leal celebró el momento animándole a bailar en el plató, una propuesta que el colaborador aceptó entre risas junto al presentador.

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