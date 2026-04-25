Javier sorprende con su asombrosa voz de tenor al cantar un mítico éxito de Hombres G

Javier ha vuelto a demostrar su talento como cantante lírico al lanzarse a interpretar la introducción operística de 'Venezia'. Tras el acierto de César Cadaval, el participante no dudó en emular la parte de tenor de la canción, provocando que el presentador bromeara sobre una posible llamada del grupo de David Summers.

Esta faceta de tenor se ha convertido en algo habitual en Pasapalabra, donde el madrileño ya ha sorprendido anteriormente versionando temas como 'Macho man' o 'Laura no está'. En esta ocasión, su espontánea audición junto a Samantha Vallejo-Nágera ha servido para certificar el gran estado de forma vocal del concursante.