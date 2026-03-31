Javier roza el bote de Pasapalabra y se queda a dos palabras de 316.000 euros

Javier ha protagonizado una de las actuaciones más sólidas de las últimas entregas de Pasapalabra. El veterano ha dominado con autoridad las pruebas previas, resolviendo Palabras Cruzadas y ¿Dónde están? sin ceder turno y acumulando 155 segundos para El Rosco.

Ese colchón le ha permitido avanzar con rapidez hasta los 23 aciertos, rozando el bote de 316.000 euros. Neli, pese a un fallo inicial, ha resistido el pulso y ha mantenido la emoción hasta el desenlace final.