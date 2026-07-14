Javier roza el bote de Pasapalabra con un AlaZ espectacular y obliga a David a buscar una remontada imposible

Javier arrancó el AlaZ con una racha de trece aciertos y completó su participación en apenas cuatro turnos. Con 23 respuestas correctas, terminó la prueba a solo dos palabras de llevarse el bote de 754.000 euros en Pasapalabra.

David afrontó el resto del AlaZ en solitario, obligado a completar una remontada de catorce aciertos para igualar a su rival y evitar la Silla Azul. El concursante volvió a enfrentarse a un reto de máxima exigencia en el desenlace del programa.

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