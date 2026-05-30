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PASAPALABRA
Javier rompe el equilibrio en Pasapalabra con una decisión final que deja sin premio a David
El concursante madrileño firmó una ajustada victoria en El Rosco tras arriesgar en el momento decisivo, mientras David lamentó una respuesta correcta que prefirió no decir.
La igualdad marcó todo el duelo entre Javier y David, que llegaron empatados a 20 aciertos tras completar sus primeras vueltas. David logró incluso el turno más largo de la prueba con ocho respuestas consecutivas.
Con 22-21 a su favor, el barcelonés decidió no responder una palabra de la que dudaba. Después descubrió que era correcta. Javier sí asumió el riesgo en su último turno y acabó llevándose la victoria del día en Pasapalabra.
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