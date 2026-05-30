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Lección de valentía de Javier en El Rosco: da el paso al que David no se atreve… y gana

PASAPALABRA

Javier rompe el equilibrio en Pasapalabra con una decisión final que deja sin premio a David

El concursante madrileño firmó una ajustada victoria en El Rosco tras arriesgar en el momento decisivo, mientras David lamentó una respuesta correcta que prefirió no decir.

Alberto Mendo
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La igualdad marcó todo el duelo entre Javier y David, que llegaron empatados a 20 aciertos tras completar sus primeras vueltas. David logró incluso el turno más largo de la prueba con ocho respuestas consecutivas.

Con 22-21 a su favor, el barcelonés decidió no responder una palabra de la que dudaba. Después descubrió que era correcta. Javier sí asumió el riesgo en su último turno y acabó llevándose la victoria del día en Pasapalabra.

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